Visite libre de l’exposition temporaire : « Sculpter la transparence » œuvres de François Vigorie, artiste verrier. Galerie du théâtre Brive-la-Gaillarde

Visite libre de l’exposition temporaire : « Sculpter la transparence » œuvres de François Vigorie, artiste verrier. Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Galerie du théâtre Corrèze

Gratuit. Entrée libre sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

François Vigorie (1953-2016) est un artiste verrier français. Son approche artistique l’emmène à réaliser, sur des blocs de verre, dès 1978, des sculptures transparentes et lumineuses au travers de la taille directe au jet de sable à très forte pression.

Grâce à des partenariats, notamment avec des industries comme Corning, il bénéficie de gros blocs de verre normalement destinés à l’industrie nucléaire ou à l’astronomie. François Vigorie installe en 1981, à 28 ans, son atelier-galerie au nom suggestif de « Transparence » à Saint-Germain-des-Prés, et y reste pendant une quinzaine d’années.

Dès 1982, il est connu du public par l’exposition New Glass – Verriers contemporains, qui regroupe des artistes internationaux au Musée des Arts décoratifs à Paris, ainsi que par la première vente aux enchères d’objets d’art contemporains d’artistes français et américains, organisée par Maître Binoche à Drouot, pour laquelle François Vigorie créa une imposante table gravée et sculptée. L’année suivante, en 1983, François Vigorie participa au Salon des artistes décorateurs au Grand Palais. De ces premières années fulgurantes s’ensuivront rapidement une filmographie télévisuelle (Les Héritiers de la belle ouvrage), puis de nombreuses expositions personnelles et collectives, ainsi que des commandes spéciales et des acquisitions publiques.

En 1996, il décide d’installer son atelier en Corrèze, en reprenant un imposant hangar qu’il réaménage entièrement.

Le sculpteur s’est éteint le 21 décembre 2016 à Paris. Sa famille, entourée d’amis et de collectionneurs, organise une exposition par an pour lui rendre hommage et continuer de faire découvrir son univers artistique singulier.

Galerie du théâtre 4 bis avenue de Paris, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 17 70 https://www.brive.fr/patrimoine/theatre-municipal/ Ouvert sur la place de la Guierle, espace de promenade et de foire gagné sur les marécages, ce long bâtiment conjugue l'architecture d'un pavillon de jardin avec le décor sculpté d'un théâtre. L'architecte Louis Bonnay édifie un premier rez-de-chaussée, percé de treize baies cintrées en façade et en retour, accessibles par un large escalier et une terrasse. Dès sa façade, la vocation de l'édifice est affirmée : offrir un décor raffiné pour la belle société qui vient voir et être vue. En 1912, un étage est ajouté par l'architecte François Macary, agrandissant l'offre de divertissement avec des salles de jeux. Le même calcaire blanc est conservé et se prête au décor sculpté de rameaux de lauriers, couronnes des poètes. Le pavillon central adopte une toiture mansardée tandis que les deux ailes latérales se déploient en toiture terrasse. Sa vocation première de théâtre, bien gravée au sommet de l'arche centrale, comme les noms de grands auteurs entre les baies, sera pourtant mise en retrait, dans les années trente, avec sa transformation en cinéma municipal. En 2006, le théâtre est entièrement reconstruit et modernisé, en conservant le pavillon de façade. En 2018, le théâtre municipal des Treize Arches et le théâtre des Sept Collines de Tulle fusionnent en une Scène nationale sous le nom de l'Empreinte.

