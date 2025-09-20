Visite libre de l’exposition temporaire « S’endimancher à la rouergate » et des collections permanentes Musée des arts et métiers traditionnels Salles-la-Source

Visite libre de l’exposition temporaire « S’endimancher à la rouergate » et des collections permanentes 20 et 21 septembre Musée des arts et métiers traditionnels Aveyron

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une occasion unique de (re)découvrir le musée gratuitement, peut-être une dernière fois avant sa fermeture définitive au terme de la saison culturelle 2025.

Musée des arts et métiers traditionnels Cour de la Filature, 12330 Salles-la-Source, France Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie 0565672896 https://musees.aveyron.fr/thematiques/musee-des-arts-et-metiers-traditionnels-salles-la-source Quatre sections :

– les machines d’autrefois : moulins et pressoirs ;

– l’homme et le milieu végétal (agriculture, métiers du bois) ;

– l’homme et le milieu minéral (matériaux de couverture, forges, objets en étain et en terre cuite) ;

– l’homme et le monde animal (chasse, pêche, élevage, production de cuir et de fromage).

L’exposition est complétée par la reconstitution d’une cave à vin traditionnelle et d’une filature de laine du XIXe siècle. Le musée comprend également un planétarium (propriété de l’association Andromède 4A).

Journées européennes du patrimoine 2025

© Thierry Estadieu