Visite libre de l’exposition « Un début à tout. Les premières fois qui ont fait l’Ardèche » Archives départementales Privas

Visite libre de l’exposition « Un début à tout. Les premières fois qui ont fait l’Ardèche » Archives départementales Privas samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’exposition « Un début à tout. Les premières fois qui ont fait l’Ardèche » 20 et 21 septembre Archives départementales Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:45:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:45:00

Savez-vous que c’est en Ardèche que la bête du Gévaudan a attaqué pour la première fois, que la cavale du premier tueur en série français a pris fin dans notre département ? Ces histoires et bien d’autres sont au programme d’une exposition riche de différents thèmes : vie quotidienne, aménagement du territoire, vie religieuse et culturelle, politique, faits divers et justice, monde du travail.

Venez découvrir cette exposition inédite, de la soirée inaugurale de vendredi 19 au dimanche 21.

Archives départementales Place André Malraux, 07000 Privas, France Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475669800 http://archives.ardeche.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

@Archives départementales de l’Ardèche @Perluette&BeauFixe