Visite libre de l’exposition Végétale L’Atelier, Jardins de l’abbaye Argenteuil samedi 20 septembre 2025.

Dernière entrée à 18h30

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La Ville d’Argenteuil vous invite à découvrir Végétale, une exposition immersive dédiée à la richesse du végétal sur notre territoire. À travers un parcours sensible et documenté, explorez les multiples visages de la nature argenteuillaise : des grandes heures agricoles aux cités-jardins, en passant par les créations artistiques inspirées par les plantes. Fruits, figudes, parcs, jardins partagés, motifs floraux, archives inédites et partenariats prestigieux viennent composer une fresque vivante de notre rapport à la nature, d’hier à aujourd’hui. Une exposition en voir en famille, pour célébrer l’histoire, la beauté et les enjeux de notre environnement naturel.

L’Atelier, Jardins de l’abbaye 19 Rue Notre Dame, 95100 Argenteuil, France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 0134234534 https://www.argenteuil.fr/fr/latelier-jardins-de-labbaye L’Atelier est un ancien bâtiment industriel des établissements Debet et Kornberger installés de 1916 à 1985 sur les vestiges de l’abbaye Notre-Dame. De cet ensemble industriel composé à l’origine d’ateliers de petite mécanique et de deux bâtiments administratifs, seul un bâtiment est conservé. Celui-ci fait l’objet d’un rénovation complète en 2014 dans le cadre du réaménagement des jardins de l’abbaye. Aujourd’hui espace dédié à la culture et au patrimoine, la Ville d’Argenteuil y propose une programmation pluridisciplinaire mettant en lumière les collections du musée et des archives municipales mais également les arts visuels et la musique. En voiture : Autoroute A86, A15, sortie Argenteuil centre. Se garer : places disponibles au parking Vinci, rue Paul-Vaillant-Couturier. (45 minutes gratuites du lundi au samedi, et 30 minutes gratuites le dimanche). En train: Départ gare Saint-Lazare, arrêt Argenteuil (10 minutes si train direct). L’Atelier est situé à 15 min. à pied de la gare (suivre les rues Foch, des Gobelins et Notre-Dame). En bus : Lignes 2/4/9/8/140/340 à proximité.

Nicolas Delage pour la Mairie d’Argenteuil