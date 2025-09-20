Visite libre de l’hôpital Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Paris

Visite libre de l’hôpital Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Paris samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exceptionnellement, l’hôpital Hôtel-Dieu ouvrira ses portes pour laisser les visiteurs apprécier son architecture unique et déambuler librement dans ses jardins.

Hôtel-Dieu 1, parvis Notre-Dame 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France Situé au cœur de Paris, sur l’île de la Cité, l’hôtel-Dieu est l’héritier d’une fondation charitable créé par l’évêque saint Landry, en 651. Il est aujourd’hui l’un des plus anciens hôpitaux de Paris.

Aujourd’hui, l’hôtel-Dieu (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris) propose de nombreuses prises en charge médicales.

© Hôtel-Dieu – AP-HP