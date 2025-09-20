Visite libre de l’Hôtel Arturo Lopez Hôtel Arturo-Lopez Neuilly-sur-Seine

Visite libre de l’Hôtel Arturo Lopez Hôtel Arturo-Lopez Neuilly-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Admirez l’architecture et les décors de ce lieu, inspirés du château de Versailles ainsi que le célèbre salon des coquillages, cadre des fêtes données par Arturo Lopez.

Hôtel Arturo-Lopez 12 rue du Centre 92200 Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.ville-neuillysurseine.fr Construit en 1903 par Paul Rodocanachi, un prince grec amateur d’architecture du XVIIIe siècle, l’hôtel particulier est vendu en 1927 à Arturo Lopez, riche Chilien également passionné d’art. Ensemble, Paul Rodocanachi et Arturo Lopez ont aménagé l’hôtel et créé un décor intérieur qui rappelle les grandes réalisations des XVIIe et XVIIIe siècles. Dans les années 1950, Arturo Lopez a donné des fêtes magnifiques, notamment dans la salle des coquillages qu’il a fait construire à l’imitation de celle du château de Rambouillet. M1 Pont de Neuilly / Bus 43, 93

Visite libre

