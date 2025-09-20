Visite libre de l’hôtel Bouchu dit d’Esterno Hôtel Bouchu dit d’Esterno Dijon

Visite libre de l’hôtel Bouchu dit d’Esterno 20 et 21 septembre Hôtel Bouchu dit d’Esterno Côte-d’Or

Inscription obligatoire à partir du 10 septembre en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En 1638, Jean Bouchu devient le premier président du Parlement de Bourgogne. Il veut un logis à la hauteur de sa fonction et fait construire entre 1641 et 1643, un hôtel particulier de toute beauté, considéré comme un exemple d’architecture du XVIIe siècle. En 2024, une nouvelle page de la vie de l’hôtel s’écrit alors qu’il devient le siège de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.

Hôtel Bouchu dit d’Esterno 1 rue Monge, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté En 1643, à l’achèvement de ses travaux, l’hôtel Bouchu est l’une des demeures les plus remarquables de Dijon. Ses dimensions, ses caractéristiques architecturales et le statut de son propriétaire lui confèrent un prestige évident et une place à part parmi les hôtels particuliers dijonnais.

Commandé par Jean Bouchu, premier président du parlement de Bourgogne, l’hôtel est à la fois une résidence familiale et un lieu de travail.

Le propriétaire y reçoit et y gère ses affaires professionnelles, faisant de ce lieu un symbole de sa réussite sociale et de son influence. La présence d’une domesticité et d’un équipage équestre pour les déplacements signalent également son statut social privilégié. Les divers usages et les modifications apportées au fil des siècles n’ont pas altéré la puissance symbolique de cet édifice. L’installation en ses murs de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) en 2024 prolonge ainsi parfaitement sa destination initiale de lieu d’exception au cœur d’un quartier historiquement vigneron.

