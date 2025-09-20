Visite libre de l’hôtel Boutaud Hôtel de Boutaud Saint-Sulpice-sur-Lèze

Visite libre de l’hôtel Boutaud Hôtel de Boutaud Saint-Sulpice-sur-Lèze samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’hôtel Boutaud 20 et 21 septembre Hôtel de Boutaud Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Visite de l’hôtel Boutaud

Découvrez les trésors de l’hôtel Boutaud et émerveillez-vous devant son salon aux murs ornés d’une scène pittoresque du XIXᵉ siècle.

Plus d’informations ici : Vivre à Saint-Sulpice-sur Lèze

Hôtel de Boutaud 2 place de l’hôtel de ville, 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie 05 61 97 34 98 https://www.stsulpicesurleze.fr/ https://www.facebook.com/MairieDeSaintSulpiceSurLeze [{« link »: « https://www.facebook.com/vivreasaintsulpicesurleze »}] Aujourd’hui, cet hôtel est utilisé comme salles de réunion pour la mairie, salle de mariage et point d’accueil touristique. De plus, chaque été, il abrite une exposition mettant en valeur des créateurs locaux. Tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, cet édifice témoigne de la richesse de ses propriétaires qui l’ont fait construire à une époque où il était important de faire preuve de bon goût en matière d’architecture et de décorations peintes.

En particulier, le salon de mariage est un véritable joyau, orné de papiers peints uniques représentant une scène rurale et pittoresque, une rare splendeur à admirer. Parking sur la place.

️ Visite de l’hôtel Boutaud

© DR