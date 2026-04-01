AGENDA · Angers
Visite libre de l’Hôtel d’Anjou, Hôtel d’Anjou, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel d'Anjou · Angers
Informations pratiques
Visite libre de l’Hôtel d’Anjou 19 et 20 septembre Hôtel d’Anjou Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez à la (re)découverte de l’hôtel **** emblématique d’Angers et de ses mosaïques d’Odorico dans son restaurant Isidore.
Hôtel d’Anjou 2 place Lorraine angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire
Venez à la (re)découverte de l’hôtel \\ emblématique d’Angers et de ses mosaïques d’Odorico dans son restaurant Isidore.
© Angers Patrimoine_Hôtel d’Anjou
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