Visite libre de l’Hôtel d’Anjou, Hôtel d’Anjou, Angers

Informations pratiques

Visite libre de l’Hôtel d’Anjou 19 et 20 septembre Hôtel d’Anjou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez à la (re)découverte de l’hôtel **** emblématique d’Angers et de ses mosaïques d’Odorico dans son restaurant Isidore.

Hôtel d’Anjou 2 place Lorraine angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire

Venez à la (re)découverte de l’hôtel \\ emblématique d’Angers et de ses mosaïques d’Odorico dans son restaurant Isidore.

© Angers Patrimoine_Hôtel d’Anjou