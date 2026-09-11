Visite libre de l’Hôtel de Blangy | Journées du Patrimoine Hôtel de Blangy Caen

Informations pratiques

Caen

Visite libre de l’Hôtel de Blangy | Journées du Patrimoine

Hôtel de Blangy 9 rue de l’Engannerie Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 10:10:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Hôtel de Blangy (dont il ne reste plus qu’une aile) a été construit au tout début du XVIIIème siècle. Il est l’un des rares édifices rescapés des bombardements de juin et juillet 1944 qui anéantirent le quartier Saint-Jean à Caen.

L’Hôtel de Blangy (dont il ne reste plus qu’une aile) a été construit au tout début du XVIIIème siècle. Il est l’un des rares édifices rescapés des bombardements de juin et juillet 1944 qui anéantirent le quartier Saint-Jean à Caen. La visite libre vous permettra de voir le grand escalier qui dessert deux salons en enfilade dont l’un abrite des boiseries au décor de chinoiseries unique en France.

Une fiche descriptive (que vous pourrez conserver) vous sera remise à l’entrée et des cartels dans le salon dit des chinoiseries vous donneront des explications plus détaillées sur les décors.

Visite sur inscription et limitée à 40 minutes afin de respecter la jauge assez restreinte.

**Samedi à 9h30, 10h15, 11h, 11h45, 13h30, 14h15, 15h, 15h45 et 16h30.**

Réservation obligatoire par mail à **[ccas-caen@caen.fr](mailto:ccas-caen@caen.fr)** Indiquer impérativement dans l’objet du mail JEP 2026 . Dans le cas contraire votre inscription risquerait de ne pas être enregistrée. Indiquer votre nom, un numéro de téléphone et le nombre de participants.

Le site n’est pas accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil.

Durée 40 min, non accessible aux PMR, indiquer dans l’objet du mail au moment de la réservation JEP , et les noms, numéro de téléphone et nombre de participants dans le corps du mail, afin que la réservation soit prise en compte. .

Hôtel de Blangy 9 rue de l’Engannerie Caen 14000 Calvados Normandie ccas-caen@caen.fr

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English : Visite libre de l’Hôtel de Blangy | Journées du Patrimoine

The Hôtel de Blangy (of which only one wing remains) was built in the very early 18th century. It is one of the few buildings to have survived the bombings of June and July 1944, which destroyed the Saint-Jean district of Caen.

L’événement Visite libre de l’Hôtel de Blangy | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer