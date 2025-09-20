Visite libre de l’hôtel de la Monnaie Hôtel de la Monnaie Vic-sur-Seille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Plongez dans l’histoire avec cet édifice du XVe siècle, restauré par Guillaume II de Hesse et magnifié par son architecture à la fois sobre et raffinée. L’Hôtel de la Monnaie est exceptionnellement ouvert aux visiteurs, offrant l’opportunité d’explorer à votre rythme ce haut lieu du patrimoine.

Hôtel de la Monnaie Place du Palais, 57630 Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est Au cœur de la cité des évêques, l’Hôtel de la Monnaie, daté de 1456, rénové en 2002-2003, accueille l’Office de Tourisme du Pays Saulnois. Ce splendide édifice de style gothique flamboyant rhénan porte un remarquable décor architectural : fenêtres à meneaux et croisillons, baies du rez-de-chaussée avec arcs en anse de panier, riches tympans sculptés, curieux balcon sur console et belle Vierge à l’Enfant dans la niche d’angle. Non accessible PMR

© Musée du patrimoine de France