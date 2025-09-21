Visite libre de l’Hôtel de la préfecture du Calvados Rue saint laurent Caen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

le dimanche 21 septembre 2025 de 10h00 à 12h00

Inscription obligatoire sur

https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-visites-libres-de-lhotel-de-la-prefecture-1

Les visites sont gratuites et ouvertes dans la limite des places disponibles. Six créneaux horaires sont proposés.

Des visites libres sont également organisées :

