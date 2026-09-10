Visite libre de l’hôtel de Pierre, cour d’honneur, Hôtel de Pierre, Toulouse

Informations pratiques

Visite libre de l’hôtel de Pierre, cour d’honneur 19 et 20 septembre Hôtel de Pierre Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite de la cour d’honneur de l’hôtel de Pierre, bâtie par Jean de Bagis en 1537, et découverte de son remarquable portail réalisé par Nicolas Bachelier.

Hôtel de Pierre 25 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie 05 61 53 14 00 Jean de Bagis, après avoir acheté cinq maisons médiévales, fait édifier, entre cour et jardin sur la Garonnette, un corps de logis. La construction est confiée à Nicolas Bachelier en 1538 qui sculpte la grande porte encadrée de deux atlantes barbus, chefs d’œuvres de la sculpture toulousaine de la Renaissance.

Au début du XVIIe siècle, le président François de Clary fait détruire ce qu’il reste des maisons médiévales, construire les ailes sud et est sur la cour d’honneur dont les façades sont ornées de sculptures et de plaques de marbre, et élever sur la rue de la Dalbade une spectaculaire façade en pierre richement sculptée, unique à Toulouse.

Visite de la cour d’honneur de l’hôtel de Pierre, bâtie par Jean de Bagis en 1537, et découverte de son remarquable portail réalisé par Nicolas Bachelier.

©GAT