Visite libre de l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Visite libre de l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône dimanche 21 septembre 2025.

Visite libre de l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône Dimanche 21 septembre, 13h00 Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône. Vous pourrez accéder à la salle du Conseil, au salon d’Honneur et de la salle des Maires. Un document d’accompagnement de visite vous sera remis sur place.

Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône 3 place de l’Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône. Vous pourrez accéder à la salle du Conseil, au salon d’Honneur et de la salle des Un…

© Ville de Chalon-sur-Saône