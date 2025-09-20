Visite libre de l’Hôtel de Ville de Strasbourg Hôtel de Ville Strasbourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Découvrez un hôtel particulier emblématique du XVIIIe siècle, aujourd’hui maison commune des citoyens de Strasbourg.

L’Hôtel de Ville vous ouvre, exceptionnellement, ses portes pour une découverte en autonomie de son décor intérieur de style Régence.

Hôtel de Ville 9 rue brûlée, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 74 57 http://www.strasbourg.eu L’Hôtel de Ville est un lieu de prestige au cœur de Strasbourg. Devenue hôtel de Ville en 1806, l’ancienne résidence comtale des Hanau-Lichtenberg a conservé des éléments de son décor intérieur d’origine. C’est aujourd’hui le lieu privilégié de la représentation municipale.

Le dernier comte de Hanau-Lichtenberg, Régnier III, fait remplacer un ancien hôtel par une résidence plus au goût du jour entre 1731 et 1736, sous la conduite de Joseph Massol, l’architecte de l’évêché et du Grand Chapitre. Après la période révolutionnaire, l’hôtel de ville s’établit dans ces murs, de 1806 à nos jours. De style régence, l’hôtel, situé entre la cour et la promenade du Broglie, adopte un plan traditionnel en fer-à-cheval, accessible rue Brûlée par une entrée monumentale de plan concave sculptée de trophées à thèmes mythologiques, militaires ou cynégétiques. Protégé par son statut de bâtiment public, le décor intérieur caractéristique d’une résidence noble au XVIIIème siècle a été conservé. Tram B, C, F – arrêt Broglie.

© Abdesslam_MIRDASS_pour_Strasbourg_Eurométropole