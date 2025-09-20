Visite libre de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Clichy

Visite libre de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Clichy samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’Hôtel de Ville Samedi 20 septembre, 09h00 Hôtel de Ville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Parcourez librement l’Hôtel de Ville et admirez toute la richesse de son architecture.

Hôtel de Ville 80 boulevard Jean-Jaurès 92110 Clichy-la-Garenne Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite libre

Clichy