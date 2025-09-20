Visite libre de l’hôtel de Vogüé à Dijon Hôtel de Vogüé Dijon

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez ce magnifique exemple d’hôtel particulier du début du XVIIe siècle. Construit pour Étienne Bouhier, conseiller au parlement de Bourgogne, cet hôtel allie une architecture classique au raffinement décoratif de la Renaissance italienne. Les toitures vernissées, la salle dite « des Gardes », au plafond richement peint et ornée d’une cheminée monumentale, font de cet hôtel parlementaire l’un des plus précieux de la ville.

La visite libre, proposée par Dijon, Ville d’art et d’histoire, offre l’occasion de découvrir la cuisine voutée du lieu ainsi que le jardin. Les horaires sont susceptibles d’être étendus selon la présence des exposants.

Plus d’informations : 03 80 48 82 26 ou mailto:patrimoine@ville-dijon.fr

Site web : patrimoine.dijon.fr

https://vimeo.com/377829049

Hôtel de Vogüé 8 rue de la Chouette, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

L'hôtel de Vogüé de Dijon, en Côte-d'Or, date du XVIIe siècle. Cet hôtel particulier richement décoré est édifié en 1614 pour Étienne Bouhier de Chevigny si on en croit la date se trouvant sur la grande cheminée de la salle des gardes. Il fut magistrat et conseiller au parlement de Bourgogne de 1607 à 1635 ainsi que grand amateur d'art. S'adonnant à l'architecture, on lui accorde la possibilité d'avoir été l'architecte de son hôtel. Ce dernier est considéré comme le prototype des hôtels parlementaires dijonnais.

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/377829049 »}] L’hôtel de Vogüé de Dijon, en Côte-d’Or, date du XVIIe siècle. Cet hôtel particulier richement décoré est édifié en 1614 pour Étienne Bouhier de Chevigny si on en croit la date se trouvant sur la grande cheminée de la salle des gardes. Il fut magistrat et conseiller au parlement de Bourgogne de 1607 à 1635 ainsi que grand amateur d’art. S’adonnant à l’architecture, on lui accorde la possibilité d’avoir été l’architecte de son hôtel. Ce dernier est considéré comme le prototype des hôtels parlementaires dijonnais.

La décoration des façades rappelle celle du XVIe siècle : frontons cintrés et triangulaires, mascarons, guirlandes, mais les cariatides ont disparu, remplacées par des ailerons. La toiture est faite d’une mosaïque de tuiles vernissées à la manière bourguignonne.

En 1766, l’hôtel devient la propriété de la famille de Vogüé par le mariage, le 29 novembre, de Catherine Bouhier de Versalieu avec le comte Cerice-François Melchior de Vogüé.

À ce jour propriété de la Ville de Dijon, il abrite le service des ressources humaines de la ville.

© Ville de Dijon