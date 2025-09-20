Visite libre de l’Hôtel des sciences Hôtel des sciences Poitiers

Visite libre de l’Hôtel des sciences Samedi 20 septembre, 10h00 Hôtel des sciences Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’Hôtel des sciences ouvre ses portes

L’Hôtel des sciences accueille petits et grands curieux pour une immersion dans l’univers de la recherche à l’université de Poitiers.

L’occasion de découvrir sous un autre jour les travaux menés dans les laboratoires, toutes disciplines confondues : sciences, santé, humanités, environnement, technologie…

Un moment de rencontre privilégié avec celles et ceux qui font avancer la connaissance.

Hôtel des sciences, 49 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://sciences-et-societe.univ-poitiers.fr/ Hôtel des sciences, d'abord hôtel particulier connu sous le nom d'hôtel Chaboureau, s'est réaménagé pour accueillir l'espace de médiation scientifique de l'Université de Poitiers.

© Université de Poitiers