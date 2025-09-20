Visite libre de l’hôtel Despringles Hôtel Despringles, ancien hôtel de l’académie de Dijon Dijon

Visite libre de l’hôtel Despringles Hôtel Despringles, ancien hôtel de l’académie de Dijon Dijon samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’hôtel Despringles 20 et 21 septembre Hôtel Despringles, ancien hôtel de l’académie de Dijon Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’hôtel, construit vers 1670 pour Guillaume Despringles, greffier des États de Bourgogne, est tour à tour occupé par l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres et le Rectorat, puis depuis 2023 par l’OIV, l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin. Le salon d’apparat est exceptionnel par son volume et son décor. Il s’agit d’un exemple unique à Dijon.

Hôtel Despringles, ancien hôtel de l’académie de Dijon 47 rue Monge, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 85 26 http://patrimoine.dijon.fr [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-dijon.fr »}, {« link »: « https://patrimoine.dijon.fr/ »}, {« link »: « mailto:patrimonio@ville-dijon.it »}] L’hôtel Despringles est un édifice historique qui accueille les réunions des experts internationaux des 50 pays membres de l’OIV. Cet hôtel, empreint d’élégance et de tradition, est également le lieu où sont reçues les délégations étrangères en visite, et où se tiennent divers événements culturels autour de la vigne et du vin.

Hôtel édifié entre 1662 et 1675 par Guillaume Despringles, greffier des États de Bourgogne, il a été acquis en 1773 par l’Académie de Dijon. Il doit son décor intérieur au sculpteur Boichot.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’hôtel Despringles et son salon d’apparat, exceptionnel par son volume et pour son décor. Il s’agit d’un exemple unique à Dijon. …

© Ville de Dijon