Visite libre de l’Hôtel-Dieu de Belleville Hôtel-Dieu Belleville-en-Beaujolais

Visite libre de l’Hôtel-Dieu de Belleville 20 et 21 septembre Hôtel-Dieu Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Parcourez librement les 3 salles des malades encore meublées de leurs lits à ruelle et d’objets chirurgicaux et usuels. Découvrez les chapelles et leurs expositions d’art sacré.

Hôtel-Dieu 68 Rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, France Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Premiers locaux inaugurés en 1733 (salle des malades, vestibule, réfectoire, …). Pharmacie construite en 1749. En 1826, construction de la seconde salle de malades et de la chapelle des malades. En 1850, troisième salle des malades. En 1851, chapelle des soeurs. L’hôpital a fonctionné comme hospice jusqu’en 1991.

©Etienne_Ramousse_Destination_Beaujolais