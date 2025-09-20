Visite libre de l’hôtel du département Hôtel du département Angers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite libre de l’hôtel du département de Maine-et-Loire.

Découvrez à votre rythme les salles historiques accessibles de l’hôtel du département et ses jardins.

Cette année le département de Maine-et-Loire ouvre ses portes à partir de 13h jusqu’à 19h le samedi et le dimanche.

Hôtel du département Place Michel Debré 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.maine-et-loire.fr

© Philippe Noisette