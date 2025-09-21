Visite libre de l’hôtel Meynier de Salinelles Hôtel Meynier de Salinelles dit Hôtel Boudon Nîmes

Visite libre de l’hôtel Meynier de Salinelles Dimanche 21 septembre, 09h00 Hôtel Meynier de Salinelles dit Hôtel Boudon Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Un hôtel particulier et ses trésors réemployés

Dans ce bel hôtel datant de l’époque moderne, découvrez l’ingéniosité du réemploi des matériaux.

Deux sarcophages paléochrétiens et un autel funéraire romain ont été intégrés à la construction et sont encore visibles dans le couloir d’accès.

Hôtel Meynier de Salinelles dit Hôtel Boudon 3 Rue de Bernis, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie Hôtel composé de deux immeubles autonomes, l’ensemble étant unifié par le traitement de la façade. Une cour permet la circulation. Cette division semble voulue dès le XVIIIe siècle, les deux entrées et les escaliers d’honneur datant de cette époque. Le salon d’angle au nord, ouvrant sur un petit balcon, contient une cheminée du XVIIIe siècle constituée de carreaux de faïence et de marbres polychromes.

© Stéphane Ramillon