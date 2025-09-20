Visite libre de l’Hôtel particulier de l’architecte Georges Guyon 1884 Hôtel Particulier de l’architecte Georges Guyon Saint-Maurice

Hôtel Particulier de l’architecte Georges Guyon 14 avenue de Verdun 94410 Saint-Maurice Saint-Maurice 94410 Val-de-Marne Île-de-France 06 19 82 56 13 Ouverture de l’hôtel particulier de l’architecte Georges Guyon, qu’il fit construire en 1884 et habita jusqu’à sa mort en 1915. Situé au 14 avenue de Verdun à Saint-Maurice, cet édifice remarquable ouvre ses portes au public.

À découvrir au 1er étage : plafonds de 3,30 m de hauteur, vitraux, cheminées, meubles encastrés, fresques peintes, ainsi qu’une salle d’eau ornée de carreaux du métro parisien, décorée par trois artistes :

– Muriel Goupy (vitraux)

– Marie Minhac (mosaïste)

– Nicolas Desbons (sculpteur sur acier)

Une salle d’exposition accueillera les œuvres de l’association Poisson Création, qui conçoit des pièces à partir de matériaux glanés dans la nature ou issus de la récupération.

Un piano à queue Érard (1920) sera mis à disposition des musiciens pour des concerts impromptus.

Au sous-sol : une fresque de 24 m² signée Adela Burdujanu sera visible, aux côtés d’œuvres de Marie Christine Mozas.

Animations prévues tout au long de l’ouverture :

– Présentations de métiers d’art (peinture décorative, vitrail, taille de pierre, etc.)

– Permanences sur les métiers d’architecte

– Concerts et piano en libre accès

– Conférence sur l’architecture Vélib’, à pied, métro Charenton le Pont

