Visite libre de l’hôtel Senecé, Académie de Mâcon Académie de Mâcon – Hôtel Senecé Saint-Clément

Visite libre de l’hôtel Senecé, Académie de Mâcon Dimanche 21 septembre, 13h30 Académie de Mâcon – Hôtel Senecé Saône-et-Loire

Entrée libre

Construit au début du XVIIIe siècle, cet ancien hôtel particulier est arrivé par successions dans la famille Bauderon de Senecé qui lui a laissé son nom actuel. L’Académie de Mâcon en est propriétaire depuis 1896. Visiter les salons, la bibliothèque et les couloirs dérobés, vous permettra de mieux comprendre la vie au XVIIIe siècle. Vouis pourrez également découvrir la salle de l’Envoûtée avec l’exposition Angles de rue.

Académie de Mâcon – Hôtel Senecé 41 rue Sigorgne 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’hôtel de Senecé est une des rares demeures privées de Mâcon qui ouvre ses portes au public : visiter ses salons, sa bibliothèque, son ancienne cuisine, ses escaliers et ses couloirs dérobés, vous permettra de mieux comprendre la vie au XVIIIe siècle.

