Visite libre de l’île Saint-Honorat Abbaye de Lérins, île de Saint-Honorat Cannes

Visite libre de l’île Saint-Honorat Abbaye de Lérins, île de Saint-Honorat Cannes samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’île Saint-Honorat 20 et 21 septembre Abbaye de Lérins, île de Saint-Honorat Alpes-Maritimes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite libre des espaces naturels ouverts au public et de l’église abbatiale (offices ouverts à la participation du public, mais pas de visites de l’église durant les offices).

Abbaye de Lérins, île de Saint-Honorat ILE SAINT-HONORAT 06400 Cannes Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 98 71 38 http://www.abbayedelerins.com Les moines de l’abbaye de Lérins vous proposent la découverte de différents édifices emblématiques de l’île Saint-Honorat : le cloître du XIIe, la tour-monastère XI-XVe, la chapelle de la Trinité IX-XIIe, la chapelle Saint Sauveur V-XVIIe. Par bateau (Planaria). Port de Cannes, Quai des îles.

Visite libre des espaces naturels ouverts au public et de l’église abbatiale (offices ouverts à la participation du public, mais pas de visites de l’église durant les offices).

@Jérôme Kelagopian,