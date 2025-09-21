Visite libre de l’Opéra Grand Avignon Opéra Grand Avignon Avignon
Visite libre de l’Opéra Grand Avignon Dimanche 21 septembre, 09h30, 14h00 Opéra Grand Avignon Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visite libre, animations, énigmes….
Opéra Grand Avignon Place de l’Horloge, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490142640 http://www.operagrandavignon.fr
Journées européennes du patrimoine 2025
Marc Robitaille