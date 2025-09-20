Visite libre de l’oratoire de la Sainte-Fontaine de Flaxieu Flaxieu

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Grâce à des panneaux réalisés par la commune vous pourrez découvrir l’histoire de cet édifice étonnant inscrit au titre des Monuments Historiques.

Oratoire de la Sainte-Fontaine Flaxieu 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes mairie.flaxieu@gmail.com

Thanks to information panels provided by the municipality, you can learn about the history of this remarkable building, which is listed as a historic monument.

Dank der von der Gemeinde erstellten Schilder können Sie die Geschichte dieses erstaunlichen Gebäudes, das als historisches Monument eingetragen ist, entdecken.

Pannelli realizzati dal comune vi aiuteranno a scoprire la storia di questo sorprendente edificio, classificato come Monumento Storico.

Los paneles organizados por el ayuntamiento le ayudarán a descubrir la historia de este sorprendente edificio, declarado Monumento Histórico.

