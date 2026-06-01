Visite libre de Moloy, Place du monument, Moloy

Visite libre de Moloy 26 et 27 juin Place du monument Côte-d’Or

Visite libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Dans la vallée de l’Ignon, le village de Moloy vous invite à arpenter ses nombreuses ruelles et à découvrir des monuments et des bâtisses chargées d’histoire : maisons du XVIe siècle, maisons fortes, fourneau et forges et église remarquable par ses peintures murales du début XVIe siècle. Visitez librement Moloy avec le parcours détaillé dans notre guide touristique. À découvrir en famille !

Un livret jeux est également disponible gratuitement à l’office de tourisme ou en téléchargement sur notre site.

Place du monument 21120 Moloy Moloy 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://admin.covati-tourisme.fr/wp-content/uploads/2025/12/IS-SUR-TILLE-GUIDE-2026-2027_mini.pdf »}]

Dans la vallée de l’Ignon, le village de Moloy vous invite à arpenter ses nombreuses ruelles et à découvrir des monuments et des bâtisses chargées d’histoire : maisons du XVIe siècle, maisons fortes. moloy parcours

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