Visite libre de Notre-Dame de l’Assomption Église Notre-Dame-de-l’Assomption à Baladou Baladou

Visite libre de Notre-Dame de l’Assomption Église Notre-Dame-de-l’Assomption à Baladou Baladou samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de Notre-Dame de l’Assomption 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption à Baladou Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre — Église Notre-Dame de Baladou

Profitez d’une ouverture libre pour découvrir cette église du XIXᵉ siècle, au cœur du village de Baladou.

Un moment de calme pour apprécier son architecture et son atmosphère.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption à Baladou 19 chemin de la Croix du Roc, 46600 Baladou Baladou 46600 Lot Occitanie Église du XIXe siècle. Son plan est en croix latine. Tour-clocher de plan carré en façade, à doubles baies campanaires, dotée d’un portail en plein-cintre surmonté d’un oculus et d’une horloge, et flanquée d’une tourelle sur le côté droit. Le transept est plus bas que la nef.

⛪ Visite libre — Église Notre-Dame de Baladou

© Baladou – Notre-Dame de l’Assomption