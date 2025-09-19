Visite libre de Notre-Dame des Flots Musée maritime La Rochelle

Visite libre de Notre-Dame des Flots Musée maritime La Rochelle vendredi 19 septembre 2025.

Visite libre de Notre-Dame des Flots 19 – 21 septembre Musée maritime Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre d’un dundee de 1942 – Classé au Patrimoine

Montez à bord d’un dundee de 1942, voilier de 28 mètres classé au titre du Patrimoine depuis 2010.

L’équipage sera présent à bord pour échanger avec vous sur l’histoire du bateau, ses navigations et la vie en mer.

Ce voilier exceptionnel sillonne les océans du monde depuis plus de 40 ans.

Une rencontre rare avec un témoin vivant du patrimoine maritime.

Musée maritime Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Tasdon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 28 03 00 https://museemaritime.larochelle.fr/ Le musée maritime propose trois espaces de visite où vous pourrez plonger au cœur d’un univers marin passionnant. Entrez sous les pavillons colorés du musée et découvrez les différents espaces d’exposition qui retracent l’histoire maritime de La Rochelle.

Parmi les huit navires de la flotte patrimoniale, vous pourrez monter à bord de certains bateaux emblématiques comme le France 1.

Aux côtés de cette frégate météorologique, l’Angoumois illustre la période de la pêche industrielle et le Saint-Gilles, les particularités des remorqueurs.

Sur les mêmes quais, le Joshua, le Manuel-Joël, le Capitaine de Frégate Leverger (canot SNSM) ainsi que des yachts classiques privés exceptionnels offrent aux visiteurs une expérience unique. Le hall intérieur dans l’ancien Encan expose quant à lui une collection unique en France de bateaux de petite plaisance et actuellement vous pourrez retrouver une exposition « Génération(s) Thalassa ».

Visite libre d’un dundee de 1942 – Classé au Patrimoine

© Nddf