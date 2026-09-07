Visite libre : découverte de la Micro-Folie, Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux, Châteauponsac

Informations pratiques

Visite libre : découverte de la Micro-Folie Dimanche 20 septembre, 10h30 Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découverte de la Micro-Folie autour du thème « Poissons, coquillages et crustacés ».

Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux Rue de la Porte Fortifiée 87290 Châteauponsac Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Ancienne grange Parking gratuit a proximité immédiate

Découverte de la Micro-Folie sur le thème « Poissons, coquillage et crustacés »

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