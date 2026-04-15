Visite libre découverte du jardin, Jardin de la Folêterie, Trémont

Visite libre découverte du jardin 5 – 7 juin Jardin de la Folêterie Orne

4€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 - 2026-06-07T17:30:00+02:00

Le jardin de la Folêterie et un jardin de style plutôt anglais de 8000 m2, mêlant jardin d’agrément, potager, verger et prairie naturelle. Petit ruisseau, bassins, animaux et une superbe vue sur les collines du Perche agrémentent la visite.

Jardin de la Folêterie 448 route de la Folêterie, 61390 Trémont Trémont 61390 Orne Normandie +33(0)33287215 https://lafoleterie.fr Le jardin de la Folêterie, créé par ses propriétaires en 1995, à partir d’un pré, mêle jardin d’agrément, potager, prairie naturelle, verger… Au fil de la visite, on rencontre poules, canards, vous nains et cochon vietnamien. Sans oublier les nombreux insectes et oiseaux de la nature. Plusieurs bassins et un petit ruisseau abritent poissons, grenouilles et crapauds. Plusieurs petits coins permettent de profiter du calme environnant. Une superbe vue sur les collines du Perche agrémente cette visite. Parking

Le jardin de la Folêterie et un jardin de style plutôt anglais de 8000 m2, mêlant jardin d’agrément, potager, verger et prairie naturelle. Petit ruisseau, bassins, animaux et une superbe vue sur les…

© Lorette Ledemay