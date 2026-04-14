Visite libre découverte du jardin, Jardin « Fleurs, plumes et poils », Saint-Vigor

Visite libre découverte du jardin 5 – 7 juin Jardin « Fleurs, plumes et poils » Eure

40 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

les propriétaires organisent une visite guidée dans les différentes parties du jardin ou laissent les visiteurs flâner librement s’ils le souhaitent

La découverte du jardin est agrémentée par un étiquetage des principales espèces botaniques et par des fiches techniques détaillant les différentes espèces d’oiseaux peuplant les grandes volières avec leurs caractéristiques zoologiques

Les propriétaires font partager leur intilité avec certains de leurs grands perroquets

Jardin « Fleurs, plumes et poils » 2 Le Mesnil Anseaume, 27930 Saint-Vigor Saint-Vigor 27930 Eure Normandie 06 60 09 05 90 Derrière le portail bleu, ce jeune jardin de dix ans d’âge, invite à une promenade sensorielle, curieuse et originale autour d’une ancienne dépendance du château du Mesnil Anseaume. Ce jardin à l’anglaise marie végétal et animal, en une succession d’ambiances : bassins, sous-bois, prairies, pergolas, volières, dans des tableaux variés, contrastée, vivants et toujours habités. Ce jardin célèbre la biodiversité et l’émotion du vivant à travers une ode à la croisée de la passion des plantes, des animaux et de l’art. Accès en voiture, parking offert.

les propriétaires organisent une visite guidée dans les différentes parties du jardin ou laissent les visiteurs flâner librement s’ils le souhaitent

©Jean-Yves RAMEL