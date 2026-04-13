Visite libre découverte du jardin, Le jardin du pré fleuri, Villiers-Fossard

Visite libre découverte du jardin 5 – 7 juin Le jardin du pré fleuri Manche

4€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 - 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite du jardin les 5, 6 et 7 juin 2026 de 10h30 à 18h00.

Situé à 6 km de Saint-Lô dans La Manche.

Commencé il y a 16 ans, ce jardin champêtre de 6000 m², s’articule autour d’un étang ponctué de massifs composés de nombreuses variétés botaniques.

Le tout agrémenté d’aménagements et de décorations diverses.

Le jardin du pré fleuri 1 Hôtel Foulon, 50680 Villiers-Fossard Villiers-Fossard 50680 Manche Normandie 07 63 73 26 97 Parking

Visite du jardin les 5, 6 et 7 juin 2026 de 10h30 à 18h00.

©Beauquesne Philippe