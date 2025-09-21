Visite libre Découverte du patrimoine d’Audes Audes

Église Saint-Denis Audes Allier

Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

L’association des Amis du Patrimoine d’Audes propose une après-midi découverte du village au départ de l’église Saint-Denis.

Église Saint-Denis Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 70 56

English :

The Friends of Audes Heritage Association are organizing an afternoon of discovery of the village, starting from the church of Saint-Denis.

German :

Der Verein der Freunde des Kulturerbes von Audes bietet einen Nachmittag zur Erkundung des Dorfes an, der an der Kirche Saint-Denis beginnt.

Italiano :

L’Associazione degli Amici del Patrimonio di Audes propone un pomeriggio alla scoperta del villaggio, partendo dalla chiesa di Saint-Denis.

Espanol :

La Association des Amis du Patrimoine d’Audes (Asociación de Amigos del Patrimonio de Audes) propone una tarde de descubrimiento del pueblo, partiendo de la iglesia de Saint-Denis.

