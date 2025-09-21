Visite libre Découverte du patrimoine d’Audes Audes
Église Saint-Denis Audes Allier
Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
L’association des Amis du Patrimoine d’Audes propose une après-midi découverte du village au départ de l’église Saint-Denis.
Église Saint-Denis Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 70 56
English :
The Friends of Audes Heritage Association are organizing an afternoon of discovery of the village, starting from the church of Saint-Denis.
German :
Der Verein der Freunde des Kulturerbes von Audes bietet einen Nachmittag zur Erkundung des Dorfes an, der an der Kirche Saint-Denis beginnt.
Italiano :
L’Associazione degli Amici del Patrimonio di Audes propone un pomeriggio alla scoperta del villaggio, partendo dalla chiesa di Saint-Denis.
Espanol :
La Association des Amis du Patrimoine d’Audes (Asociación de Amigos del Patrimonio de Audes) propone una tarde de descubrimiento del pueblo, partiendo de la iglesia de Saint-Denis.
