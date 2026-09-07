Visite libre : découvrez le château de Fals, un lieu, une histoire, Château de Fals, Fals

Informations pratiques

Visite libre : découvrez le château de Fals, un lieu, une histoire 19 et 20 septembre Château de Fals Lot-et-Garonne

Sans réservation. Tarif : 2€. Gratuit pour les tous petits (0- 5 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’accès au parc du château ainsi qu’à certains espaces intérieurs sera possible de 14h à 18h, le samedi et le dimanche.

Sur place, profitez d’une déambulation libre, d’un atelier bois, d’une initiation au tir à l’arc et d’une vente de miel.

Des contes pour petits et grands seront également proposés, aux alentours de 16h, ainsi que des visites guidées à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.

Une buvette sera accessible sur place, à participation libre.

Participation demandée à l’entrée.

Château de Fals 95 place de la Mairie, 47220 Fals Fals 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Ce château du XVIIIe siècle a été construit sur les substructions d’un château médiéval dont il subsiste quelques vestiges dans le sous-sol de l’aile droite. La façade sur cour, très classique, s’orne d’un fronton triangulaire.

La porte d’entrée à encadrement mouluré est surmontée d’un blason. La façade sur les jardins présente, en son milieu, une avancée à trois pans. Le fronton épouse la forme du bâtiment. Deux pavillons font légère saillie sur cette façade, et saillie prononcée sur la cour. L’intérieur conserve des boiseries d’époque. Parking.

l’accès au parc du château ainsi qu’à quelques espaces intérieurs sera possible de 14h à 18h le samedi et le dimanche.

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