Visite libre : découvrez les trésors de l’église Église Saint-Victor Montesquieu-Volvestre samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Trésors de l’église Saint-Victor

Découvrez les trésors de l’église Saint-Victor : chasubles, objets et œuvres d’art sacré et religieux.

Venez (re)découvrir ce qui reste souvent invisible au regard.

Église Saint-Victor 860 Lieu Dit la Merre 31310 Montesquieu-Volvestre Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie Au XIIIe siècle, construction d’une église de type fortifiée, entourée de murailles, cantonnée par quatre tours de défense aux angles, s’ouvrant par un portail surmontée d’échauguettes et d’une rose (ouest). La quatrième tour servait d’assises au clocher. En 1376, l’église est dévastée. Le portail de style Renaissance est reconstruit en 1550. C’est un édifice à plan rectangulaire, chevet plat.

