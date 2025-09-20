Visite libre del’église saint Martin Le bourg L’Hôme-Chamondot

Le bourg Eglise saint Martin L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez l’extérieur et l’intérieur de cette église d’origine romane. L’ouverture permettera de voir les travaux de restauration réalisés dont notamment la voûte, la nouvelle disposition des trente stalles du XVIIIème siècle dans le choeur de l’église, la restauration des lustres et la restauration du grand tableau de l’Asssomption.

Exposition des tableaux St Roch et l’assomption après restauration. Cartes postales de l’église. .

Le bourg Eglise saint Martin L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 74 91

