Visite libre des abords de la rotonde de la gare de Laroche-Migennes Gare de Laroche-Migennes Migennes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Pour la toute première fois, remontez le temps et partez à la découverte de la dernière rotonde du site ferroviaire de Laroche-Migennes.

Cette visite est organisée avec le soutien de la SNCF.

Gare de Laroche-Migennes 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://site.asso-arcet.com/ https://www.facebook.com/arcetasso/?locale=fr_FR L'exposition de locomotives avec visites commentées des compartiments moteurs et des cabines de conduite se déroule dans l'ancien dépôt des locomotives de Laroche-Migennes. L'exposition de photos et d'affiches se tient dans la rotonde.

© Daytona Goguelat