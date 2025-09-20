Visite libre des anciennes fonderies Savary-Rivière anciennes fonderies Savary-Rivière Quimperlé

Visite libre des anciennes fonderies Savary-Rivière 20 et 21 septembre anciennes fonderies Savary-Rivière Finistère

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les membres de l’association Fonderies Rivière Savary vous accueillent pour vous faire découvrir des exemples de leur collection de mobilier et de machines qui y ont été fabriqués durant une centaine d’années. La tradition cidrière sera mise en valeur de manière tout à fait originale à cette occasion.

anciennes fonderies Savary-Rivière Place des anciennes fonderies Rivière 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne L’ancienne usine de matériel agricole Savary et la fonderie Rivière fusionnent dans la seconde moitié du XIXeme siècle pour former un important atelier industriel. La renommée de la fonderie Savary Rivière dépasse le cadre régional. La fonderie se spécialise dans la fabrication de mobilier scolaire et de matériels de chemin de fer, de génie militaire, de postes et de télégraphes.

Les membres de l’association Fonderies Rivière Savary vous font découvrir leur collection de mobilier et de machines. fonderies Savary-Rivière

Ville de Quimperlé