Visite libre des Archives : « Observer le ciel, révéler l’invisible » Pierresvives – Domaine départemental Montpellier

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre des Archives – Le fonds scientifique Roques

En 2022, les Archives départementales de l’Hérault ont acquis le fonds scientifique de la famille Roques (sous-série 323 J), originaire de Candillargues.

Couvrant la période 1906-1999, ce fonds retrace l’histoire d’une famille engagée, sur deux générations, dans la pratique de l’astronomie : d’abord en amateurs éclairés, puis en professionnels.

Pierresvives – Domaine départemental 907 avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier Montpellier 34080 Hérault Occitanie 04 67 67 30 00 http://pierresvives.herault.fr Pierresvives, domaine départemental, bâtiment conçu par l'architecte Zaha Hadid, a été inauguré en septembre 2012. Il abrite les Archives et la médiathèque départementales et les services de la Culture du département.

© Archives départementales de l’Hérault