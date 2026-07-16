Visite libre des bases de lancement V1, Site V1 de Campneuseville, Campneuseville

Informations pratiques

Visite libre des bases de lancement V1 18 – 20 septembre Site V1 de Campneuseville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez nos anciennes bases de lancement V1.

Des panneaux d’informations sont disposés sur les sites dont celui de Campneuseville (Hameau de Beaulieu) afin de présenter le fonctionnement du V1, sa mise en œuvre, ainsi qu’un tour descriptif des différents bâtiments techniques accompagné des éléments historiques connus de ce site en 1944.

Ce sont au total 19 sites plus ou moins important au cœur des vallées de la Bresle et de l’Yères qui sont à découvrir librement et gratuitement tout au long de l’année.

Téléchargez l’application LEGENDR, et baladez vous sur notre territoire !

Tous les détails sur : www.v1histoireetpatrimoine.fr

Retrouvez également à la boutique de l’Office de Tourisme de Blangy, l’ouvrage « L’Offensive V1 entre Bresle et Yères – 1943-1944 ».

Ouvrage de 356 pages rédigé et illustré dans un seul but, retranscrire l’histoire de notre territoire durant la seconde guerre mondiale, en axant particulièrement les faits autour de l’activité des bombes volantes V1 et les effets dévastateurs des bombardements sur la population locale.

Pour les plus curieux à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 2 visites guidées sont prévues sur le site de Guerville les 19 et 20 septembre 2026 à 10h00.

N’hésitez pas à vous inscrire :

02 35 17 61 09 – tourisme@cciabb.fr

Site V1 de Campneuseville Route de Beaulieu, 76340 Campneuseville Campneuseville 76340 Seine-Maritime Normandie 02 35 17 61 09 http://www.v1histoireetpatrimoine.fr/ https://www.tourisme-aumale-blangy.fr/ [{« link »: « http://www.v1histoireetpatrimoine.fr »}, {« link »: « mailto:tourisme@cciabb.f »}] Découvrez nos anciennes bases de lancement V1.

Des panneaux d’informations sont disposés sur les sites dont celui de Campneuseville (Hameau de Beaulieu) afin de présenter le fonctionnement du V1, sa mise en œuvre, ainsi qu’un tour descriptif des différents bâtiments techniques accompagné des éléments historiques connus de ce site en 1944.

Ce sont au total 19 sites plus ou moins important au cœur des vallées de la Bresle et de l’Yères qui sont à découvrir librement et gratuitement tout au long de l’année.

Téléchargez l’application LEGENDR, et baladez vous sur notre territoire !

Tous les détails sur : www.v1histoireetpatrimoine.fr

Retrouvez également à la boutique de l’Office de Tourisme de Blangy, l’ouvrage « L’Offensive V1 entre Bresle et Yères – 1943-1944 ».

Ouvrage de 356 pages rédigé et illustré dans un seul but, retranscrire l’histoire de notre territoire durant la seconde guerre mondiale, en axant particulièrement les faits autour de l’activité des bombes volantes V1 et les effets dévastateurs des bombardements sur la population locale.

Pour les plus curieux à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 2 visites guidées sont prévues sur le site de Guerville les 19 et 20 septembre 2026 à 10h00.

N’hésitez pas à vous inscrire :

02 35 17 61 09 – tourisme@cciabb.fr

Découvrez nos anciennes bases de lancement V1.

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