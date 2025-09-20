Visite libre des collections du Musée de l’association Miquelon Culture Patrimoine Musée de Miquelon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

L’association Miquelon Culture Patrimoine vous propose un moment privilégié pour venir découvrir ses collections d’objets qui témoignent de la vie miquelonnaise de la première partie du XXe siècle.

Musée de Miquelon 5 rue sourdeval 97500 MIQUELON-LANGLADE 97500 Miquelon-Langlade Le Musée de Miquelon a vu le jour en 1995 grâce à l’association Miquelon Patrimoine. Ce musée rassemble divers objets de la vie miquelonnaise de la première partie du 20ème siècle.

Les visiteurs pourront y découvrir 6 thèmes de la vie courante : la maison familiale, la saline de pêche, l’atelier, l’étable et les vestiges de naufrages. Une reconstitution du laboratoire de développement du docteur Louis THOMAS et sa collection photographique sont également présentées.

Suzie Boissel