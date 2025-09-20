Visite libre des collections du musée de Melun Musée d’Art et d’Histoire de Melun Melun

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découverte des collections permanentes, possibilité de visites sur demande auprès de l’accueil ; pour les familles, des livrets-jeux sont également disponibles sur demande.

Musée d’Art et d’Histoire de Melun 5 Rue du Franc Murier, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164797770 https://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun Archéologie gallo-romaine locale : des éléments lapidaires produits par des fouilles de 1860 – 1865 dans l’île Saint-Etienne. Poteries communes et sigillées (PréChamblain, 1970). Archéologie médiévale, céramique, gémellion (XIIIe siècle). Deux manuscrits, le « Rituel pour le Sacre des rois de France », sur vélin, de 1287 et un Livre d’Heures du XVe siècle. Mobilier du XVIIIe siècle. Art régional, porcelaines de Boissettes, faïences de Rubelles du XIXe siècle (legs Beausse). Peintures des écoles flamande, italienne, hollandaise et française du XIXe siècle. Histoire locale avec 300 dessins. Dessins de sculpteurs, notamment Henri Chapu avec plus de 1.000 dessins.

Visite libre

Frémiet, Faune aux oursons, réduction, bronze © Melun/musée municipal / Hennocque photographe