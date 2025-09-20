Visite libre des collections du Musée Héritage Musée Heritage Saint-Pierre

Visite libre des collections du Musée Héritage 20 et 21 septembre Musée Heritage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

Le musée Héritage met en scène des objets qui témoignent de la vie sociale, économique et religieuse du territoire.

Vous y découvrirez également la dernière exposition temporaire présentée qui porte sur l’imprimerie !

Musée Heritage 1bis rue maître Georges Lefèvre 97500 SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97500 05 08 41 58 88 http://www.musee-heritage.fr/ Inauguré en 2003, le Musée Héritage a été créé à l'initiative d'un collectionneur privé, désireux de faire partager au grand public sa passion pour l'histoire de l'archipel.

Les collections permanentes, présentées sur 500m² de surface en dix salles d’exposition, retracent l’histoire des îles au 19ème siècle.

Roland Chatel