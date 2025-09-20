Visite libre des collections du Musée Léon-Dierx Musée Léon Dierx Saint-Denis

Visite libre des collections du Musée Léon-Dierx Musée Léon Dierx Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Plongez au coeur de l’art et de l’histoire de l’art en franchissant les portes du Musée Léon-Dierx. Et prenez le temps de venir (re)découvrir les oeuvres de la collection permanente.

Musée Léon Dierx 28 Rue de Paris, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion +33262202482 https://www.musee-leondierx.re/fr Le musée présente un large panorama de la création plastique occidentale et locale de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’aux années 1930, avec trois axes principaux : le fonds d’art moderne du marchand d’art parisien et éditeur Ambroise Vollard, natif de l’île ; les collections historiques comprenant des œuvres d’artistes du XIXe siècle originaires de la Réunion ou y ayant travaillé ; un fonds artistique contemporain interrogeant l’objet constitutif du musée et participant au questionnement fondamental sur l’identité.

