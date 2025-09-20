Visite libre des collections du musée municipal de Semur-en Auxois Musée municipal Semur-en-Auxois

Visite libre des collections du musée municipal de Semur-en Auxois Musée municipal Semur-en-Auxois samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Situées sur trois niveaux, les collections permanentes du musée municipal de Semur-en Auxois sont d’une grande richesse et très variées. Les collections Beaux-Arts, archéologie, paléontologie, zoologie sont présentées dans une muséographie XIXe qui a été préservée. Venez les découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Musée municipal Rue Jean Jacques Collenot, 21140 Semur-en-Auxois, France Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380972425 https://www.facebook.com/museedesemurenauxois Collections diversifiées : – galerie de paléontologie et géologie avec une série de quelques 12.000 échantillons de minéraux et fossiles (ammonites, empreintes de poissons…) provenant de la région- StratoType du Sinémurien ; – salle de zoologie proposant une vision de la faune locale (mollusques, reptiles, oiseaux et mammifères) ; – séries paléolithiques et néolithiques évoquant les cultures préhistoriques de la région ; – époque gallo-romaine et fouilles de la villa de Bierre-les-Semur. Ex-votos. – sculptures des XIIIe et XIVe siècles, du XIXe siècle. Bel ensemble de peintures du XIXe siècle selon plusieurs genres : têtes d’expression, paysages, scènes historiques, académies et portraits. Ouverture annuelle : du 22 février 2025 au 29 novembre 2025.

© Musée municipal de Semur-en-Auxois