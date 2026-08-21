Visite libre des collections du musée, Musée national Gustave Moreau, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Musée national Gustave Moreau · Paris
Informations pratiques
Visite libre des collections du musée 19 et 20 septembre Musée national Gustave Moreau Paris
Gratuit – réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des 43e Journées européennes du patrimoine, le musée vous ouvre ses portes gratuitement pour découvrir ses collections et l’hôtel particulier qui les abrite.
Dernière entrée : 17h30
Musée national Gustave Moreau 14 Rue Catherine de la Rochefoucauld, 75009 Paris, France Paris 75009 Quartier Saint-Georges Paris Île-de-France 0148743850 https://musee-moreau.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-moreau.fr/detail-activite/jep-2026 »}] Maison-atelier présentant à la fois les œuvres et le lieu de vie (chambre à coucher, salle à manger, boudoir, salon…) de l’artiste de 1852 à sa mort. Et le fameux escalier en spirale reliant les deuxième et troisième étages.
Visite libre des collections du musée
© Musée Gustave Moreau / Jean-Yves Lacôte
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