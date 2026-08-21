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Visite libre des collections du musée, Musée national Gustave Moreau, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Musée national Gustave Moreau · Paris

Visite libre des collections du musée, Musée national Gustave Moreau, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée national Gustave Moreau
Adresse
14 Rue Catherine de la Rochefoucauld, 75009 Paris, France
Ville
75009 Paris
Département
Paris
Tarif
Gratuit - réservation obligatoire

Visite libre des collections du musée 19 et 20 septembre Musée national Gustave Moreau Paris

Gratuit – réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des 43e Journées européennes du patrimoine, le musée vous ouvre ses portes gratuitement pour découvrir ses collections et l’hôtel particulier qui les abrite.
Dernière entrée : 17h30

Musée national Gustave Moreau 14 Rue Catherine de la Rochefoucauld, 75009 Paris, France Paris 75009 Quartier Saint-Georges Paris Île-de-France 0148743850 https://musee-moreau.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-moreau.fr/detail-activite/jep-2026 »}] Maison-atelier présentant à la fois les œuvres et le lieu de vie (chambre à coucher, salle à manger, boudoir, salon…) de l’artiste de 1852 à sa mort. Et le fameux escalier en spirale reliant les deuxième et troisième étages.
Visite libre des collections du musée

© Musée Gustave Moreau / Jean-Yves Lacôte

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