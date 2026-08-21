Visite libre des collections du musée, Musée national Gustave Moreau, Paris

Informations pratiques

Visite libre des collections du musée 19 et 20 septembre Musée national Gustave Moreau Paris

Gratuit – réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des 43e Journées européennes du patrimoine, le musée vous ouvre ses portes gratuitement pour découvrir ses collections et l’hôtel particulier qui les abrite.

Dernière entrée : 17h30

Musée national Gustave Moreau 14 Rue Catherine de la Rochefoucauld, 75009 Paris, France Paris 75009 Quartier Saint-Georges Paris Île-de-France 0148743850 https://musee-moreau.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-moreau.fr/detail-activite/jep-2026 »}] Maison-atelier présentant à la fois les œuvres et le lieu de vie (chambre à coucher, salle à manger, boudoir, salon…) de l’artiste de 1852 à sa mort. Et le fameux escalier en spirale reliant les deuxième et troisième étages.

Visite libre des collections du musée

© Musée Gustave Moreau / Jean-Yves Lacôte