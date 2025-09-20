Visite libre des collections du musée Musée national Jean-Jacques Henner Paris

Visite libre des collections du musée Musée national Jean-Jacques Henner Paris samedi 20 septembre 2025.

gratuit ,réservation conseillée

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des 42e Journées européennes du patrimoine le musée vous ouvre ses portes gratuitement pour découvrir ses collections et l’hôtel particulier qui les abrite.

L’occasion également de découvrir l’exposition-dossier « Henner intime. L’homme derrière l’artiste ».

Musée national Jean-Jacques Henner 43 Avenue de Villiers, 75017 Paris, France Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 33147634273 https://www.musee-henner.fr https://www.facebook.com/museehenner/ 520 toiles de l’artiste, 1.000 dessins et des études, dont des portraits de famille. Métro Malesherbes (ligne 3) / Monceau (ligne 2)

Visite libre et exposition « Henner intime. L’homme derrière l’artiste »

© Jean-Yves Lacote 2022