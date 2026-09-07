Visite libre des collections, Musée du Compagnonnage, Tours
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Compagnonnage · Tours
Informations pratiques
Visite libre des collections 19 et 20 septembre Musée du Compagnonnage Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Les visiteurs découvriront les chefs-d’œuvre, les outils et les souvenirs des compagnons du tour de France. Plus de 400 chefs-d’œuvre et maquettes sont exposés, réalisés par des compagnons charpentiers, tailleurs de pierre, sabotiers, serruriers, couvreurs, pâtissiers… De nombreux tableaux, des cannes, des céramiques, des souvenirs, illustrent l’importance du Compagnonnage en Touraine.
Musée du Compagnonnage 8 Rue Nationale, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247216220 https://musees.tours.fr L’ancienne abbaye forme un ensemble complet de bâtiments comprenant l’église abbatiale, le bâtiment Est renfermant une salle capitulaire voûtée surmontée d’un dortoir, les bâtiments nord renfermant des dépendances et les anciens celliers voûtés occupant la face ouest. Le cloître entourant la cour carrée formée par ces bâtiments, a disparu. Tram A – arrêt Portes de Loire.
Les visiteurs découvriront les chefs-d’œuvre, les outils et les souvenirs des compagnons du tour de France.
©ADT Touraine – JC Coutand
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